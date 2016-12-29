国际油价下跌 因美国上周原油库存意外增加

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约12月29日 - 原油期货周四走低，因上周美国原油库存意外增加，拖累油价在稍早触及去年7月以来最高后逆转走势。
美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存增加61.4万桶，为连续第二周增加，分析师预估为减少210万桶。
EIA称，库欣原油库存增加17.2万桶。
美国原油期货收跌0.29美元，或0.5%，报每桶53.77美元。布兰特原油期货下跌0.08美元，或0.1%，报每桶56.14美元。
日内交投清淡，很多投资者已离场度年终假期。分析师指出，美国近月馏分油和汽油期货周五到期，这可能加剧了价格的波动。
“原油市场表现不一，交投清淡，目前市场普遍在等待新的基本面消息，这些消息可能使油价突破已经确立的价格区间，”Citi Futures的能源期货专家在一份报告中说。
市场目前状况良好，不过，今年可能无法进一步大幅上涨，”PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga说，“如果情况果真如此，明年1月初，升势应该会继续。”
“无论如何，可能性偏向上行。”
科威特油长告诉国有新闻社KUNA，一个石油输出国组织(OPEC)和非OPEC的委员会将于1月21-22日在维也纳开会，讨论遵守减产协议的事宜。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”