国际油价下跌 因美国上周原油库存意外增加

路透纽约12月29日 - 原油期货周四走低，因上周美国原油库存意外增加，拖累油价在稍早触及去年7月以来最高后逆转走势。

美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存增加61.4万桶，为连续第二周增加，分析师预估为减少210万桶。

EIA称，库欣原油库存增加17.2万桶。

美国原油期货收跌0.29美元，或0.5%，报每桶53.77美元。布兰特原油期货下跌0.08美元，或0.1%，报每桶56.14美元。

日内交投清淡，很多投资者已离场度年终假期。分析师指出，美国近月馏分油和汽油期货周五到期，这可能加剧了价格的波动。

“原油市场表现不一，交投清淡，目前市场普遍在等待新的基本面消息，这些消息可能使油价突破已经确立的价格区间，”Citi Futures的能源期货专家在一份报告中说。

市场目前状况良好，不过，今年可能无法进一步大幅上涨，”PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga说，“如果情况果真如此，明年1月初，升势应该会继续。”

“无论如何，可能性偏向上行。”

科威特油长告诉国有新闻社KUNA，一个石油输出国组织(OPEC)和非OPEC的委员会将于1月21-22日在维也纳开会，讨论遵守减产协议的事宜。(完)