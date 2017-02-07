国际油价下滑 因美国供应充裕及投机性多头过多

路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。

布兰特原油期货跌1.09美元或1.9%，结算价报55.72美元，美国原油期货跌0.82美元或1.5%，收报53.01美元，两份合约收盘水准均为1月31日来最低。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价收窄至2.09美元，为1月19日来最小。

“我感觉价格下跌主要是因对美国原油期货的净投机性多头增幅大于预期，且美国原油活跃钻机数又一次大增。”能源顾问公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在报告中指出。

Ritterbusch等人还表示，油价下挫同汽油期货大跌有关。美国汽油期货周一重挫2.8%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金等投机商在截至1月31日该周增加对美国原油期货和期权的多头押注至创纪录高位。

自伊朗进行了导弹试射，促使美国对伊朗革命卫队有关联的个人和实体实施了制裁后，美国和伊朗的紧张关系已经升温。(完)