国际油价下滑 因美国供应充裕及投机性多头过多

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
布兰特原油期货跌1.09美元或1.9%，结算价报55.72美元，美国原油期货跌0.82美元或1.5%，收报53.01美元，两份合约收盘水准均为1月31日来最低。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价收窄至2.09美元，为1月19日来最小。
“我感觉价格下跌主要是因对美国原油期货的净投机性多头增幅大于预期，且美国原油活跃钻机数又一次大增。”能源顾问公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在报告中指出。
Ritterbusch等人还表示，油价下挫同汽油期货大跌有关。美国汽油期货周一重挫2.8%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金等投机商在截至1月31日该周增加对美国原油期货和期权的多头押注至创纪录高位。
自伊朗进行了导弹试射，促使美国对伊朗革命卫队有关联的个人和实体实施了制裁后，美国和伊朗的紧张关系已经升温。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。