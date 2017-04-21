国际油价在震荡交投中涨跌互现 美国产量上升重压市场

路透纽约4月20日 - 油价周四收盘涨跌不一，盘中在平盘上下拉锯，因投资者评估美国产量上升，相对于地缘政治不确定性和海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论对市场的影响哪一个更大。

指标美国原油收跌0.17美元，为连续第四日下跌，报每桶50.27美元。布兰特原油小升0.06美元，报每桶52.99美元。

OPEC成员国沙特和科威特暗示，该组织和包括俄罗斯在内的其它产油国可能会将减产协议延至6月以后。

在阿联酋召开的一个记者会上，沙特能源部长法力赫称，“各国的观点越来越接近，但尚未达成共识。”

能源顾问公司WTRG Economics总裁James Williams称，法力赫的利多讲话对油价的提振不太大，因美国页岩油产量上升。

周三油价急挫逾3.5%，因美国政府数据显示，国内原油库存跌幅小于预期，汽油库存意外录得150万桶的增幅。

官方数据显示，美国原油日产量增加至925万桶，较2016年年中高出近10%，美国原油库存达到5.32亿桶，仍接近3月触及的纪录高位。

随着周末的到来，地缘政治局势仍紧张，周日将进行第一轮法国总统大选，这将是法国近期历史上最难以预料的一次大选。

朝鲜国家媒体警告美国将发动“超强大先发制人式打击”。Mobius Risk Group研究和分析副总裁John Saucer称，市场没有感到紧张不安。他指出市场波动不大，且石油价格疲弱，他认为这表明市场“并没有过度担忧地缘政治热点。”(完)