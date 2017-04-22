国际油价下挫 美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
布兰特原油结算价报每桶51.96美元，大跌1.03美元或2%，美国原油期货收报49.62美元，重挫2.2%或1.09美元。
成交放量，有超过66.5万口美国原油期货易手，超过52.5万口的日均量。
本周，布兰特原油期货大跌7%，美国原油期货下挫6.7%，均为3月10日该周以来最大周度百分比跌幅。
许多市场人士仍预计OPEC将延长减产计划六个月。周五OPEC和非OPEC技术委员会建议，在5月25日会议上决定延长减产计划。
不过俄罗斯能源部长诺瓦克拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长，称全球库存正在下降。
贝克休斯周五公布，本周美国活跃钻机连续第14周增加，而目前美国原油产量已经达到2015年8月来最高。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
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