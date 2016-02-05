国际油价在震荡交投中下滑 受疲弱基本面拖累

路透纽约2月5日 - 油价周五在震荡交投中下滑，结束两周连升，因对主要产油国达成减产协议的臆测未能抵消对日益严重的供应过剩的担忧。

投资人关注委内瑞拉油长同沙特油长周日的会晤，委内瑞拉油长本周已经同卡塔尔和阿曼油长讨论了油市。

Citi Futures能源期货专家Tim Evans表示，资金紧张的委内瑞拉试图召集石油输出国组织(OPEC)成员国对采取一致行动提振油价的支持，周日的会议被视为是对能否达成协议的关键。

投资人周五也在权衡一系列矛盾的指标，美元收复过去两日的部分失地，而投资人继续担心不断恶化的供应过剩问题，上周美国库存触及纪录高位。

Tradition Energy高级分析师Gene McGillian表示，本周稍早市场反弹没有根据。他指的是市场基本上没有受到本周稍早极度利空的库存数据影响。

布兰特原油期货结算价报每桶34.06美元，跌0.40美元，或1.2%，盘中交投区间为35.14-33.81美元。

美国原油期货结算价报每桶30.89美元，跌0.83美元，或2.62%，日高为32.45美元。

在数据显示，美国能源企业本周连续第七周减少石油钻井平台，至近六年最低后，油价一度转升。

布兰特原油期货和美国原油期货陷于宽幅为1.50美元的狭窄区间内，今日收低，因对OPEC牵头的减产提振油价的希望降温，且对全球供应过剩的担忧重燃。

摩根士丹利周五警告，油市在明年年中前可能不会恢复平衡。(完)