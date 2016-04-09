国际油价跳升逾6%且创一个月最大周度升幅

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透纽约4月8日 - 油价周五跳升逾6%，且本周升幅为一个月最大，因美国原油库存意外减少，助燃了对持续近两年的全球供应过剩情况可能正接近转折点的希望。
每日运送59万桶原油到库欣和伊利诺伊州的Keystone输油管的停运也支撑美国原油期货。在俄罗斯表示，4月产油量减少后，油价也获得提振。本月主要产油国将在多哈召开会议，目标达成冻产协议。
美国汽油期货和柴油期货均大涨逾5%。取暖油期货本周反弹，因预报至4月底的天气仍寒冷。
布兰特原油期货大涨2.51美元，或6.4%，收报每桶41.94美元，盘中曾升至42美元之上。
美国原油期货上扬2.46美元，或6.6%，收报每桶39.72美元，盘中逼近40美元。
本周，布兰特原油期货和美国原油期货升幅都约8%，为截至3月4日该周以来最大。
“美国原油库存开始出现下降，”ICAP能源经纪Scott Shelton表示，“炼厂开工率上升，美国产量下滑。”
“这太出人意料了，市场认为库存可能继续下滑，因Keystone输油管停运将令库存下降的可能性增加。”Shelton称。
上周，美国原油库存减少近500万桶，分析师预估为增加320万桶。
本周美国能源企业连续第三周减少活跃钻机数量，令基本面进一步改善。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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