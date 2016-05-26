油价因供应过剩疑虑重现而小跌 盘中升穿每桶50美元

路透纽约5月26日 - 油价周四七个月来首次触及每桶50美元关口，后在重回该价位以下，全日收跌，因投资者担心油价强劲上涨可能鼓励产量增加，从而加重全球供应过剩局势。

加拿大油砂地区野火、利比亚和尼日利亚能源业遭暴力袭击、石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉经济几乎崩溃等原因，令近期全球原油日产量减少近400万桶，激发了对原油期货的狂热买兴。

布兰特和美国原油从年初冬天触及的12年低位反弹了近90%，在2014年中在每桶100美元之上交易以来油价崩跌，目前已经收复了一半跌幅。

分析师称，油价攀升至每桶50美元之上可能刺激生产商，特别是美国页岩油开采商恢复已停滞的产能，这将增加供应，激发新一轮抛售。

“我们认为，从当前的风险/回报比率看，不利于在目前价位建立新多头头寸，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称，他认为布兰特原油可能跌至47.5美元。

布兰特原油最高升至50.51美元，为去年11月初以来最高水平，后回落，收盘时下跌0.15美元，报每桶49.59美元。

美国原油下跌0.08美元，收于每桶49.48美元，盘中触及50.21美元的去年10月初以来最高。

“我维持对油价的中性观点，短期倾向是上行，”Energy Management Institute高级合作伙伴Dominick Chirichella称。

投资者将关注下个月OPEC会议，寻找增产迹象。(完)