国际油价因脱欧忧虑缓解跳涨4% 但周线仍下跌

路透纽约6月17日 - 油价周五跳涨约4%，因美元走软和对英国脱欧的忧虑减弱，鼓励投资者买入风险资产。

前一交易日布兰特原油下跌3.6%，今日涨幅超过昨日跌幅，但原油价格周线仍下跌，因周一至周四连续四日下跌。

布兰特原油期货收高1.98美元，或4.2%，报每桶49.17美元。

美国原油期货收高1.77美元，或3.8%，报每桶47.98美元，前一交易日下跌1.80美元。

本周，布兰特原油下跌近3%，美国原油下跌逾2%。

美元周五跌近0.5%，从周四触及的两周高位回落。昨日美元上涨打击了欧元和其它货币持有者对以美元计价的原有的需求。

英国悼念不幸身亡的议员Jo Cox。这位留欧积极支持者昨日遇袭，她的身亡给下周的公投增加变数。

尽管美国能源公司连续第三周增加了活跃钻机数，表明产量将增加，但油价无视此数据仍上涨。石油服务公司贝克休斯报告，本周增加九座活跃钻机，上周增加了三座，前一周增加了九座。

“大家在寻找一些卖出的理由，但石油钻机数增幅相对较小，并不构成卖出的理由，所以作空的人赶紧回补空头，”ICAP经纪商Scott Shelton称。

一些分析师称，下周四公投前英国在欧盟的未来还未知，油价可能因担心英国脱欧再次承压。

Capital Economics首席经济学家和商品研究负责人Julian Jessop对路透石油论坛表示，英国脱欧可能将布兰特原油价格推低至40美元。(完)