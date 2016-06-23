油价在震荡交投中收高 市场等待英国脱欧公投结果

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月23日 - 油价周四收升2%，盘中交投震荡，投资者对全球经济前景的担忧减弱，市场静待英国脱欧公投结果。
油价也受助于市场情报公司Genscape的报告支撑。据看到该数据的交易员称，截至6月21日当周，库欣库存减少近100万桶。
布兰特原油收涨1.03美元，或2.1%，报每桶50.91美元。美国原油收于每桶50.11美元，升0.98美元。两大合约均在收盘最后几分钟急升。
商品市场和其它金融市场在英国公投前都焦虑不安。预计大部分结果将在周五0100-0300GMT期间揭晓。
美元指数.DXY下跌0.2%，尽管英镑兑美元GBP=升至年内高位抑制了美元，但上周初请失业金人数下降限制了美元跌幅，因数据提振美国经济前景和升息可能性。美元走弱令以美元计价的原油对其它货币持有者来说更有吸引力。
油价今日走势总体向上，但盘中走势动荡，因不清楚英国公投结果究竟会如何。
“如果结果是留欧，全球市场将不会有大的反应，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。
“脱欧将给全球风险资产价值构成最大风险，因为这不是市场目前预期的结果，”他称。
沙特能源部长在沙特电视台接受采访时称，油价已开始反弹，供求接近平衡。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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