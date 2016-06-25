国际油价急挫5% 因英国公投决定脱离欧盟

路透纽约/伦敦6月24日 - 油价周五收盘急挫5%，此前英国公投决定脱离欧盟，引发了大规模避险交易，美元等安全资产大幅上涨，可能终结全球油市长达三个月的反弹行情。

数月来金融市场一直担心，一旦英国退欧将对欧洲的未来产生怎样的影响，但显然，市场并没有完全消化脱欧风险。

美元指数跳涨约2%，为2008年来最大单日升幅，英镑却骤跌至31年低位，此前英国首相卡梅伦称将于10月前辞职。卡梅伦主张英国留在欧盟。

布兰特原油收跌4.9%，或2.50美元，报每桶48.41美元，稍早下跌6%至47.54美元。

美国原油下跌5%，或2.47美元，报47.64美元，为2月来的最大单日跌幅。

但两者本周跌幅要小得多，布兰特原油下跌1.5%，美元原油下跌0.7%。

“这是个历史性事件，其影响不会很快就过去，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。

“尽管如此，后市不会像现在这样动荡，没有迹象显示全球金融市场会像2008年那样崩跌，英国不会垮掉，欧盟也不会很快分崩离析，”他称。

尽管下跌，油价仍在上周触及的一个月低位之上，当时对英国脱欧的担忧加剧，布兰特原油跌至46.94美元，美国原油触及45.83美元的低位。

部分分析师称油市可能面对进一步压力。

周五发布的数据显示，本周美国活跃钻机数减少七座，为四周内第一周减少。投资者没有理会此数据。

“避险意愿走高，价格可能短期内难以回到50美元，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。(完)