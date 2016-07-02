长周末前的买盘推高油价 布兰特原油本周升4%

路透纽约7月1日 - 油价周五跳升，布兰特原油录得5月中以来最大周度升幅，因投资者在第三季交易开始之际增仓，美元下跌也提振大部分商品价格。

市场无视一份被密切关注的行业报告，该报告显示美国活跃钻机数过去五周内第四周增加。根据石油服务公司贝克休斯，石油生产企业本周增加了11座钻机，为去年12月以来的最大增幅，暗示长达近两年的钻机减少期可能已经结束。

“钻机数增加表明产量增长，但比去年同期仍少了300多座，所以没有人现在对此感到太担心，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

布兰特原油收高0.64美分，或1.3%，报每桶50.35美元，盘初下跌1%。美国原油收高0.66美分，或1.4%，报每桶48.99美元。

投资者在前一交易日锁定利润后今日买进。油价在第二季升约25%，为七年来的最大季度升幅。

美元周五下跌0.5%，令以美元计价的商品对欧元等其它货币持有者来说更便宜。

布兰特原油自上周五以来累积上涨4%，为七周来的最大周度升幅，受基金买盘重回市场推动，因英国意外决定脱离欧盟后激发的市场动荡得到缓解。本周美国原油升近3%。

美国原油近月合约交易量仅为周四的四分之三，这在长周末前不太多见。美国金融和商品市场下周一将因独立日假期休市。

“有一些长假前为下半年增持仓位的活动，”Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

但有些人对下半年价格大幅上涨持悲观看法。

巴克莱将布兰特和美国原油价格每桶下调3美元，预计今年剩下时间里布兰特原油价格为每桶44美元，美国原油为每桶43美元。

巴克莱在一份声明中称，“市场才只经历了英国脱欧影响的冰山一角。”(完)