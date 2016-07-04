国际油价下跌 因需求疲弱盖过沙特能源部长利多评论影响

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透伦敦／卡尔加里7月4日 - 全球油价周一下跌，此前沙特能源部长Khaled Al-Faleh称市场在走向平衡，但他的评论给市场带来的影响被亚洲需求放缓、汽油出现零星供应过剩状况及原油产量可能增加的迹象所盖过。
布兰特原油收跌0.25美元，至每桶50.10美元，美国原油跌0.23美元，至每桶48.76美元。
美国市场周一因独立日假日而休市，所以全日交投清淡。
全球最大原油出口国-沙特能源部长及石油输出国组织(OPEC)秘书长同意，全球油市正走向平衡，油价反映出这一趋势。
但摩根士丹利分析师称，有迹象显示油价可能很快会再次下跌，因汽油需求停滞不前，加拿大和尼日利亚在生产中断后供应恢复。
纽约港至少有两艘载有汽油的油轮抛锚，但不能卸货。已有数艘汽油油轮被转至其它地点，凸显最近供应过剩的问题。
尼日利亚国家石油公司上周称，维修后产量正在回升，此前遭受尼日尔三角洲组织袭击产量跌至30年低位。
石油需求可能会承压，因炼厂利润下滑导致开工率下降，而此时亚洲炼厂已进入季节性维护期，价格也将因此受到抑制。
“亚洲炼厂已经开始减产，有报导称货船难以卖出，”摩根士丹利分析师周一称。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。