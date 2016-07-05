国际油价急挫近5% 因英国脱欧忧虑和供应增加

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透纽约7月5日 - 油价周二急挫近5%，因投资者担心英国从欧盟退出将令全球经济放缓，能源需求增长幅度不足以吸纳过剩供应。
脱欧忧虑打击了英国的房地产市场，将英镑压至31年低位。中国未来数周将要发布的一批数据可能显示，贸易和投资更加疲弱。
交易员还称，市场情报公司Genscape的数据显示，在截至7月1日当周，库欣库存增加23.0025万桶。
“出现普遍的避险交易，”商品交易行Powerhouse执行副总裁DavidThompson称，“股票、商品、英镑都下跌，美国公债和国库券急升。”
布兰特原油收跌2.14美元，或4.3%，报每桶47.96美元，美国原油下跌2.39美元，或4.9%，报每桶46.60美元。
布兰特和美国原油自第一季分别跌至12年低位的每桶约27美元和26美元后，已经上涨了近80%，加拿大和尼日利亚供应中断给这波反弹推波助澜，令人们认为长达两年的供应过剩状况可能正在缓解。
但是，一项路透调查显示，尼日利亚产量部分恢复，帮助提振上月石油输出国组织(OPEC)的石油产量。
“OPEC产量增加可能将全球供需恢复平衡的时间延后，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans称。
OPEC成员国利比亚的石油产量由于爆发冲突大减，其国家石油公司同意与国内竞争对手合并，该国石油产量开始增加的预期增强。
美国30家最大页岩油生产商披露的信息显示，有17家在第一季增加了对冲交易量，至少为2015年初以来的最高。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。