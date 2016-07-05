国际油价急挫近5% 因英国脱欧忧虑和供应增加

路透纽约7月5日 - 油价周二急挫近5%，因投资者担心英国从欧盟退出将令全球经济放缓，能源需求增长幅度不足以吸纳过剩供应。

脱欧忧虑打击了英国的房地产市场，将英镑压至31年低位。中国未来数周将要发布的一批数据可能显示，贸易和投资更加疲弱。

交易员还称，市场情报公司Genscape的数据显示，在截至7月1日当周，库欣库存增加23.0025万桶。

“出现普遍的避险交易，”商品交易行Powerhouse执行副总裁DavidThompson称，“股票、商品、英镑都下跌，美国公债和国库券急升。”

布兰特原油收跌2.14美元，或4.3%，报每桶47.96美元，美国原油下跌2.39美元，或4.9%，报每桶46.60美元。

布兰特和美国原油自第一季分别跌至12年低位的每桶约27美元和26美元后，已经上涨了近80%，加拿大和尼日利亚供应中断给这波反弹推波助澜，令人们认为长达两年的供应过剩状况可能正在缓解。

但是，一项路透调查显示，尼日利亚产量部分恢复，帮助提振上月石油输出国组织(OPEC)的石油产量。

“OPEC产量增加可能将全球供需恢复平衡的时间延后，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans称。

OPEC成员国利比亚的石油产量由于爆发冲突大减，其国家石油公司同意与国内竞争对手合并，该国石油产量开始增加的预期增强。

美国30家最大页岩油生产商披露的信息显示，有17家在第一季增加了对冲交易量，至少为2015年初以来的最高。(完)