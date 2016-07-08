国际油价重挫近5%至两个月低点 因美国原油库存降幅令人失望

路透纽约7月7日 - 油价周四重挫5%至两个月低点，此前美国政府公布的周度原油库存降幅符合分析师预估，令原本预计会有更大降幅的市场多头失望。

布兰特原油期货录得2月来最大单日百分比跌幅，该合约和美国原油期货均跌穿自英国退欧公投以来坚守近两周的关键技术支撑位。

“一旦跌穿这些水准，多头就会一路结清仓位，”Tyche Capital Advisors原油价差交易员Tariq Zahir表示。

在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存减少220万桶，略低于路透访查分析师预估的230万桶后，油价跌穿支撑位。

尽管EIA公布原油库存连跌七周，但降幅远低于美国石油协会(API)昨日公布的670万桶。

“对该报告的期望值很高，但希望破灭了。”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。

布兰特原油期货收挫2.40美元，或4.9%，报每桶46.40美元，今日百分比跌幅为2月9日来最大。今日日低46.15美元为5月11日来最低，跌穿自6月27日来一直坚守的技术支撑位46.69美元。

美国原油期货大跌2.29美元，或4.8%，收报每桶45.14美元，稍早触及两个月低点44.87美元，跌穿6月27日底部及支撑位45.83美元。

“技术面来看，这为跌至43美元打开通道，”商品经纪Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

EIA公布，美国汽油库存降幅也不及预期，仅减少12.2万桶，预估为减少35.3万桶，汽油供应过剩的担忧加重。

美国汽油期货挫至四个月低点，结算价大跌5%，报每加仑1.3631美元。(完)