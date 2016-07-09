国际油价上涨 但布兰特原油仍录得1月以来最大周度跌幅

路透纽约7月8日 - 油价周五在震荡交易中走高，但布兰特原油录得近六个月来最大周度跌幅，因美国就业数据强劲和投资者低吸买盘等利多因素，与季节性需求疲弱等利空因素同时影响市场。

油价盘初升约1%或以上，因美国数据显示，6月新增就业岗位为八个月来最多，且担心尼日利亚石油基础设施受到新的军事袭击。

但供应过剩的疑虑重燃，因数据显示，本周美国活跃钻机数增加10座，为六周来第五周增加。分析师预计，石油开采活动在连续两年疲弱后已走出谷底，产量将在明年初开始上升。

“强劲的就业数驱散了拖累油价表现的需求疲弱的阴云，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

布兰特原油期货收高0.36美元，或0.8%，报每桶46.76美元，盘中交易区间为47.23-46.15美元。

美国原油期货收高0.27美元，报每桶45.41美元，稍早跌至44.77美元，盘中高见45.97美元。

本周布兰特和美国原油均下跌近8%，分别创1月和2月以来最大周度跌幅。

周四油价跌破两个月低位，美国原油跌穿45.83美元的关键支撑位，因美国上周原油库存跌幅看似不足以缓解投资者的疑虑。

“我们看多油市明年的表现，但我们仍对今年剩余时间保持谨慎，”法国兴业银行石油分析师Michael Wittner称。(完)