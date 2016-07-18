国际油价下跌逾1% 原油和燃料油供应增加

路透纽约7月18日 - 油价周一下跌逾1%，此前原油和精炼燃料油库存增加，加剧了对再次出现库存严重过剩状况的担忧。

据看到市场情报公司Genscape数据的交易员称，截至7月15日当周，库欣库存增加26,460桶。

摩根士丹利称，仍预计油市在2017年中达到供需再平衡，但补充称，油市基本面遭遇的困境加大，“上行和下行两个方向的尾端风险(tail risk)都很大，地缘政治增加了不确定性。”

土耳其的政变企图基本上没有给市场带来支撑，因伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡在短暂关闭后重新开放，约3%的全球石油运输经过这里，这些原油主要来自于黑海港口和里海地区。

工会称，Wood Group (WG.L)被皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)北海平台雇佣的油气维护工人将于7月26日进行24小时罢工，会对运营带来严重影响。此后油价离开盘中低位。

布兰特原油收跌0.65美元，或1.4%，报每桶46.96美元，稍早下跌逾1美元至46.50美元。

美国原油收跌0.71美元，或1.6%，报每桶45.24美元，盘中低见44.86美元。

“我们维持看空立场，因为我们仍预计美国原油和布兰特原油最终将分别跌至每桶37美元和38美元，”石油市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

路透调查预计，美国原油库存将录得连续第九周下跌，但未能支撑价格。美国政府数据显示，预计美国8月页岩油日产量减少9.9万桶至455万桶，这也没能提振价格。

摩根士丹利在一份报告中称，对柴油和汽油等的燃料油需求滞后于石化产品，给油市前景蒙阴。

数据显示，上周对冲基金将布兰特原油看多押注减少至2月以来最低，但增加了对美国原油的看多押注。(完)