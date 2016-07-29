国际油价急跌2% 7月美国原油可能创一年来最大月跌幅

路透纽约7月28日 - 油价周四收跌近2%，触及4月低位，美国原油可能录得一年来最大月跌幅，因对全球供应过剩的忧虑与日俱增。

部分市场人士认为，相比过去两年原油供应过剩导致油价腰斩的情况，汽油供应过剩使得今年原油过剩的局面更加令人忧心忡忡。

美国政府周三公布的数据显示，美国墨西哥湾汽油库存在7月最后一周触及纪录高位，而东海岸库存也创历史新高。

市场信息公司Genscape公布的数据显示，截至7月26日当周，库欣原油库存增加近32.8万桶，进一步加剧了市场的利空人气。

美国原油期货收跌0.78美元，或1.9%，报每桶41.14美元，稍早触及4月20日以来最低41.04美元。该合约自6月9日触及51.67美元的年内高位后已累积回落20%，进入技术性熊市区域。

布兰特原油期货收挫0.77美元，或1.8%，报每桶42.70美元，盘中触及4月18日以来最低42.56美元。

7月还剩下最后一个交易日，油市两大指标合约本月均可能下跌15%。美国原油期货可能创2015年7月以来最大月跌幅，布兰特原油期货的表现可能是12月以来最差。

油价较首季触及的12年低位26-27美元仍高约60%。但自5月升穿50美元后涨势消退。

“我们为美国原油设定的目标价目前为38美元，”Tuttle Tactical Management的首席执行长Matthew Tuttle表示，“我们认为，油价可能进一步走低，因我认为，油价升至50美元的确是受基本面驱动，但也导致供应增加。”

油企也报告近期获利下降，受累于炼油利润率疲弱。

但部分市场人士对油市的看法则较为乐观。

高盛的分析师预计，根据对未来供需状况的评估，油价将继续保持在45-50美元区间直至2017年中。(完)