国际油价涨跌互见 但本月美国原油期货表现为一年最差

路透纽约7月29日 - 油价周五涨跌互见，本周大跌后本月重挫近15%，美国原油期货月线跌幅为一年最大，因供应过剩问题持续。

经济成长放缓和原油和成品油库存高企拖累布兰特原油期货和美国原油期货较今年高位均回落了两成，技术性进入熊市区域。

周五两大指标原油期货均追平4月低点，之后交投最活跃合约反弹收高，交易商称因投资人空头回补，对空头押注锁定获利。

美元指数跌至三周低点，也令美元计价原油对欧元等其他货币持有人而言更能承受。

到期的9月布兰特原油期货收低0.6%，结算价报42.46美元，本月大跌14.5%，为12月来最大月度跌幅。

交投更活跃的10月布兰特原油期货升0.30美元，结算价报43.53美元，稍早跌至4月19日来最低的42.52美元。

9月美国原油期货收高0.46美元或1%，报每桶41.60美元，稍早跌至4月20日来最低的不到41美元。本月该合约收挫14%，为去年7月来最大月线跌幅。

油价较首季触及的12年低位26-27美元仍高逾55%。但自油价升穿45美元，吸引油企增产后，油价反弹走势消退。本周油企增加三座活跃钻机，连续第五周增加。

一些交易商表示，短期油价可能获得技术性支撑，周五布兰特原油期货和美国原油期货均跌穿200日移动均线切入位。

路透周五发布的调查显示，分析师称预计今年油价上涨，因需求增加。(完)