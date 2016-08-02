国际油价重挫4%且美油跌穿40美元 供应过剩忧虑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约8月1日 - 油价周一收盘急挫近4%，美元原油4月以来首次跌破每桶40美元，尽管夏季是燃料需求高峰期，但对原油库存过剩的忧虑仍升温。
7月美国原油价格急挫15%，为一年来最大单月跌幅，在8月第一个交易日激发了清仓卖盘。
油价周一大跌，此前有消息人士称，Marathon Petroleum (MPC.N)周末意外关停了伊利诺伊州罗宾逊日处理能力21.2万桶的炼厂唯一的原油加工和附属设施，关停原因和期限尚不得而知。
“因为止损技术性卖盘，加上那些担心很快供应会大量过剩的人出脱全部头寸，”PSW Investments交易员Phil Davis称，“夏季原油库存增加，而这段时间本来应该因为驾车旅行创纪录而出现库存下降的。”
美国原油急挫至39.86美元，为4月20日以来最低，收于40.06美元，下跌1.54美元，或3.7%。
布兰特原油收跌1.39美元，或3.2%，报每桶42.14美元，盘中低见41.87美元。
不是所有的石油数据都利空，路透调查周一显示，预计上周美国原油库存继之前一周增加后减少。
但市场仍聚焦不利的原油数据，如周五的一项路透调查显示，7月石油输出国组织(OPEC)产量可能增加至近期历史最高水平，因伊拉克产量提高，尼日利亚石油设施尽管遭受军事袭击但出口仍增加。
该调查还发现，沙特产量接近纪录高位。
周五发布的其它数据还显示，美国7月新增加44座活跃钻机，为两年来最大增量，加剧了全球产量可能重回2014-2015年不可控水平的忧虑。
油价仍较第一季触及的每桶26和27美元的12年低位高近55%。
但美国原油和布兰特原油上周双双进入熊市，此前从6月触及的每桶50美元之上下跌了逾20%。
上周五的数据显示，截至7月26日当周，对冲基金将看多美国原油的押注削减至五个月来最低，而持有的汽油净空头头寸创纪录高位。
巴克莱称，布兰特原油第三季截至目前均价为46.5美元，可能会进一步下跌。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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