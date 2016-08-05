国际油价跳涨3% 空头回补令美国原油在40美元之上坚定上涨

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透纽约8月4日 - 油价周四跳涨近3%，美国原油在每桶40美元大关之上坚定上行，受助于回补空头和美国原油交割地的库存出现小幅下降。
这是原油期货触及40美元之下的4月低位后连续第二日上涨，周三曾跳升3%，因数据显示，高企的美国汽油库存有所下降。
据看到市场情报公司Genscape报告的交易员称，截至8月2日当周，美国原油交割地俄克拉荷马州库欣库存减少8.9071万桶。此前美国政府数据周三显示，截至7月29日当周，库欣库存减少110万桶。
消息人士称，BP(BP.L)正在重启其位于印第安纳州怀廷的日处理41.35万桶原油的精炼设施，交易员称，这给油价上涨增添了动能。
布兰特原油收高1.19美元，或2.8%，报每桶44.29美元。
美国原油收高1.10美元，或2.7%，报每桶41.93美元。前一交易日跳涨3%；周二收于每桶40美元之下，为4月以来首次。
“我们的客户非常高兴，从美国原油40美元之下对冲期权交易中获利，现在我们在45-55美元价位再次做多，” Gravity Investments为约20亿美元客户资金提供咨询的Salvatore Recco称。
在跌穿40美元之前，在截至7月26日当周，包括对冲基金在内的投机商增加了相当于5,600万桶的额外空头头寸，这些头寸包括主要的布兰特和美国原油期货和期权合约。
但美国汽油周四仅收高1.3%，代表炼厂利润的汽油裂解价差在六个交易日首次下跌。
伊拉克国家石油营销组织数据显示，7月该国石油日产量达到1月以来最高的460万桶。伊拉克为石油输出国组织(OPEC)成员国。
新加坡中质馏分油库存达到五年高位，给全球石油产品过剩增添了忧虑。
库欣库存虽减少，但美国原油总库存连续第二周增加，上周增加140万桶，与分析师预估的减少140万桶正好相反。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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