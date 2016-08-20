国际油价本周强劲上涨 但分析师称升势没有基本面支撑

路透纽约8月19日 - 油价周五收盘持稳至走高，美国原油录得3月以来最大周度升幅，在逾两周多一点的时间内，急升了近25%，分析师警告称这波升势没有得到基本面支撑。

原油期货自8月初以来每桶已上涨近10美元，因猜测沙特和其它石油输出国组织(OPEC)成员国将在下月与以俄罗斯为首的非OPEC产油国就冻产达成一致。

升势推动市场重回牛市，此前在8月初油市在技术上进入熊市。

“我们认为基本面改善不是近期反弹的关键原因，”摩根士丹利在一份公告中称，“原油需求疲弱，全球汽油需求下滑，中国原油进口可能减少。”

美国原油期货(WTI)收高0.30美元，或0.6%，报每桶48.52美元，盘中触及7月5日以来最高的48.75美元，本周美国原油上涨9%，涨幅为3月初以来最大，并为连续第二周上涨。

布兰特原油收跌0.01美元，报每桶50.88美元，盘中高见两个月高位51.22美元。本周上涨8%，为连续第三周上涨。

OPEC将于下月在阿尔及利亚与以俄罗斯为首的非OPEC产油国进行非正式会谈，一些人猜测会达成冻产协议。尽管在4月因沙特与伊朗意见不和，断送了冻产协议，但此次沙特却在很大程度上帮助制造了此种臆测。

但包括OPEC成员国尼日利亚在内的其它国家认为不会达成此协议。许多分析师和交易员也认为当前的反弹走势不会持续。

“美国产量因素更加利空，因活跃钻机数明显增加，”油市顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

石油服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数本周增加10座至406座，为连续第八周增加，这是逾两年来的最长增势。(完)