国际油价劲升布兰特原油触50美元 因美国墨西哥湾进口触纪录低位

路透纽约9月8日 - 油价周四急升逾4%，布兰特原油一度触及每桶50美元，为两周来首见，此前美国原油库存意外大幅减少，因墨西哥湾沿岸地区进口骤降至纪录低位。

布兰特原油上涨2.01美元，或4.2%，报收于每桶49.99美元，为近三周来的最高收盘价。

美国原油收于每桶47.62美元，上涨2.12美元，或4.7%，为4月以来的最大单日百分比涨幅。

根据政府数据，上周美国原油库存减少1,450万桶，至5.114亿桶，为1999年1月以来的最大周度降幅。

美国墨西哥湾沿岸地区的原油日进口量减少至250万桶，为1990年开始收集数据以来的最低水平。

交易员称，进口减少是因为热带风暴Hermine，货船在德克萨斯州和路易斯安那州卸货受到延误。

上周威胁墨西哥湾沿岸地区炼油中心的热带风暴Hermine给石油生产带来一些影响，使进口和货运受阻，但最终没有破坏墨西哥湾地区的设施。

“市场忽视了进口数据，但我认为价格上涨是临时性的，不是一个新的上行趋势，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。

“本周减少的库存绝大部分会在下周的数据中补上，下周进口会跳涨，”他说。

数据发布后，汽油期货跳涨5%，交易员称，因汽油库存降幅大于预期，且中西部地区的炼厂使用率提高。汽油利润也大幅上涨。

油价稍早从中国8月贸易数据中得到支撑，数据显示，中国8月进口原油较去年同期急升近25%，达到历来第二高的进口量，因独立炼厂在进口配额12月到期前利用低油价机会增加进口。

利空消息方面，行业人士告诉路透，俄罗斯9月1-7日期间平均日产油量增至接近1,100万桶，8月为1,071万桶。

产量增加虽然不会持续整个9月，但却发生在俄罗斯和沙特正在就稳定全球油市商讨合作事宜之际。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC成员国料将于9月26-28日在阿尔及利亚进行非正式会谈，讨论冻产合作事宜。(完)