冻产传闻提振油价上涨但收盘离开盘中高位 汽油急挫

路透纽约9月19日 - 油价周一反弹，收盘离开盘中高位，因对委内瑞拉大力宣扬的石油输出国组织(OPEC)可能冻产感到质疑，以及有迹象显示上周美国原油库存增加。

利比亚的冲突致使主要港口恢复原油出口的努力失败，美国股市上涨，美元下挫均帮助油价走高。

美国汽油期货急挫近3%，因市场参与人士在一主要汽油管道9月9日发生泄漏，带动汽油价格急升9%后锁定利润，东南部加油站的汽油价格跳涨，Colonial Pipeline试图恢复逾一周的运营中断。

布兰特原油期货收高0.18美元，或0.4%，报每桶45.95美元，稍早劲扬逾2%，达到46.93美元。

美国原油收高0.27美元，或0.6%，报43.30美元，盘中高见44.15美元。

上周，布兰特原油触及两周低位的45.48美元，美国原油触及五周低位的42.74美元，因担心利比亚和尼日利亚恢复出口后会加剧市场供应过剩的状况。

在周一的交易中，油价最初反弹，因有报导称，利比亚的冲突导致周末Ras Lanuf港口第一艘石油货船的装货暂停。但港口官员称，下午晚些时候将恢复装货。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日称，石油输出国组织(OPEC)和其它主要产油国接近达成价格稳定协议，该消息也令油价在早盘得到支撑。

但在收盘时，油价回吐了大部分涨幅，因市场对OPEC的冻产承诺产生质疑，特别是该组织主要成员国一边谈论产量协议，一边增加出口。

周一发布的数据显示，沙特7月日出口原油762万桶，6月为746万桶。

同时，路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加230万桶，此前两周连续下降。(完)