国际油价收高 OPEC减产承诺缓和市场疑虑

路透纽约10月27日 - 油价周四收高，因石油输出国组织(OPEC)海湾地区成员国承诺减产，缓和了市场对其他产油国合作的一些疑虑。

布兰特原油收高0.49美元，或1%，报每桶50.47美元，美国原油收高0.54美元，或1.1%，报每桶49.72美元。

能源数据提供商ClipperData商品研究部门董事Matt Smith称，又是被OPEC言论提振的一天。

据熟悉情况的人士向路透透露，OPEC海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长，沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。

上述消息人士称，周日在利雅德召开的能源部长闭门会议上提出了上述动议，但俄罗斯能源部长诺瓦克告诉这些官员，俄罗斯不会减产，但可以把产量冻结在当前水平。

OPEC第二大产油国伊拉克本周称其不会减产，应该排除在限产之外，因该国需要资金打击伊斯兰国组织。OPEC消息人士称，伊拉克的立场可能会面对来自沙特及其海湾国家盟友的反对。

三位OPEC消息人士称，一个普遍的共识是只有利比亚、尼日利亚和伊朗应排除在协议之外，因这三个国家的产量曾受到战乱和制裁的打击。

交易商援引能源监控服务公司Genscape数据称，库欣周度原油库存减少65万桶，对油价也有提振作用。

周三美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少55.3万桶，过去八周内第七周减少，令市场对期待已久的恢复供需平衡的希望增加。(完)