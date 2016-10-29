国际油价本周收跌 受累于OPEC减产的不确定性

路透纽约10月28日 - 油价周五收在50美元之下，且创六周来最大周度跌幅，因担忧石油输出国组织(OPEC)不会全面落实减产计划，尽管数据显示，美国活跃钻机数量自6月来首次减少。

石油服务公司贝克休斯表示，本周美国活跃钻机数量减少2座，结束连续17周增加的势头。

但市场的注意力仍在OPEC未能就减产计划达成一致上，WTRG Economics的能源经济学家James L. Williams说。

“无论从哪方面来看，钻机数减少两座，没什么大不了。可能只是某家公司移动钻机。”

布兰特原油期货跌0.76美元，或1.5%，收报每桶49.71美元，日低为49.31美元。

美国原油期货收跌1.02美元，或2%，报每桶48.70美元，日低为48.42美元。

两大指标原油本周下跌约4%，为9月中来最大跌幅。

今日有消息称，美国联邦调查局(FBI)发现更多美国总统候选人希拉里在担任国务卿期间利用私人邮箱发送的工作邮件。受此影响，油价进一步下滑，美国股市下跌，但尾盘收复部分失地。

美元走软扶助油价稍后削减跌幅，但OPEC维也纳会议仍未化解分歧的消息给油价施压，导致终盘收跌。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国官员周五开始在维也纳举行为期两天的会议，讨论限产以遏制全球供应过剩。

消息人士称，截至周五晚些时候，官员们仍未就将产量限制在3,250-3,300万吨的计划达成一致，因伊朗反对。

OPEC第二大产油国伊拉克也反对减产。

Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示，“我感觉，从OPEC目前的形势来看，达成协议并非易事。”

预计OPEC还将于11月30日开会，最终敲定各个成员国的减产配额。

国际文传电讯社报导，俄罗斯将本国的减产会议推迟至OPEC会议前一周，该国预计，冻产的效果可能只是昙花一现，因美国页岩油生产快速恢复。(完)