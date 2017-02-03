国际油价下跌 因市场对美伊紧张局势的担忧减弱

路透纽约2月2日 - 油价周四小跌，回吐早盘的升幅，因交易员对美国和伊朗之间紧张局势的担忧减弱。

美国总统特朗普周四在推特上称，伊朗试射弹道导弹后，已经被“警告”。

在上午的交易中，油价一度攀升至1月初以来最高水平，部分原因是特朗普对导弹试射的强硬言论，因如果海湾地区发生冲突，可能会给全球油市供应带来风险。

“一旦感觉到短期内不会发生冲突，价格趋于平稳，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

布兰特原油下跌0.24美元，或0.4%，收报每桶56.56美元，美国原油下跌0.34美元，或0.6%，收报每桶53.54美元。

美国汽油期货下跌2.9%。

俄罗斯能源部数据显示，1月石油产量减少10万桶/日。本周稍早的一份路透调查显示，大部分主要产油国正在落实减产协议，兑现了超过80%的减产承诺。

但石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国俄罗斯没有减少对亚洲客户的供应，只减少了对欧洲和美洲的供应。

最近的高油价促使美国能源生产商增产。

美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存增加650万桶，至4.9476亿桶，远高于增加330万桶的预期。(完)