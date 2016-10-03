国际油价8月来首次收在50美元之上 伊朗呼吁非OPEC产油国支持减产

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月3日 - 油价周一上涨超过1%，布兰特原油8月来首次收在50美元之上，美国原油触及三个月高位，因伊朗呼吁，需要其它产油国与石油输出国组织(OPEC)协同减产。
美元指数从日高回落，也扶助吸引更多买家入市，因美元走软，使持有其它货币的投资者购买美元计价原油的成本降低。
伊朗国家通讯社IRNA报导，该国总统鲁哈尼在与委内瑞拉总统马杜罗通话时表示，产油国做出提升油价并稳定市场的决定至关重要。
鲁哈尼的讲话增加了市场的看涨情绪，上周三，OPEC产油国宣布八年来首次计划减产，这提振了市场人气。
布兰特原油期货收涨0.70美元，或1.4%，报每桶50.89美元，为8月19日以来首次收在50美元之上。稍早触及日高51.14美元。
美国原油期货收高0.57美元，或1.2%，报每桶48.81美元。收盘前触及7月5日以来最高49.02美元。,
伊朗呼吁非OPEC产油国支持减产，扶助推升市场，“因有很多人希望相信，减产协议能被落实，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
“俄罗斯已经口头承诺将参与OPEC的减产计划，如果有更多非OPEC产油国参与，油价肯定会上涨，”Flynn说。
油价9月上涨约7%，之前OPEC宣布计划减产至3,250-3,300万桶/日。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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