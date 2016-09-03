美国就业数据压低美元助油价急升3% 但本周仍下跌

路透纽约9月2日 - 油价周五收涨近3%，此前疲弱的美国就业报告打压美元，提振商品价格，但油价本周仍大幅下挫，受供应过剩忧虑拖累。

报告显示，美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期。

这最初令美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否能在9月20-21日会议上升息受到质疑，但美元晚些时候上涨，因押注仍可能9月升息。

美国活跃钻机数基本持稳也支撑油价。

油田服务公司休克贝尔提供的数据显示，活跃钻机数本周增加1座，因油价仍处于每桶50美元之下，分析师和钻探商认为，在此水平之上钻探才有利可图。

“今日是美元驱动的反弹，9月通常价格偏弱，因夏季的需求高峰期过去了。所以如果钻机数持稳，那么，年底油价可能达到约50美元价位，”投资美国能源项目的InfraCap MLP EFT的Jay Hatfield称。

布兰特原油收高1.38美元，或3%，报每桶46.83美元，本周，布兰特原油下跌6%，为五周来的最大周线跌幅。

美国原油收高1.28美元，或3%，报每桶44.44美元，本周下跌近7%，为八周来最大周线跌幅。

“油价很可能持于40美元中段，”Frost & Sullivan油气商业开发董事Carl Larry Director称，“油价后市表现还取决于未来数周钻机数和石油输出国组织(OPEC)支撑油价的姿态。”

周五早盘，油价上涨，此前俄罗斯总统普京在接受彭博采访时称，他支持OPEC与其它产油国一道进行冻产的努力。(完)