国际油价急跌逾2% 因美元走强和对OPEC减产落实情况存疑

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月10日 - 油价周二急跌2%，至近一个月最低，延续前一日的抛售势头，因美元走强，以及对产油国是否会落实减产协议的疑虑加深。
沙特和其它石油输出国组织(OPEC)成员国看似正在减产，但不清楚其它主要产油国是否会跟进。
OPEC第二大产油国伊拉克表示，将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至历史高位。根据行业消息人士和装船数据，尽管OPEC的减产协议已开始实施，但该国南部港口1月初的石油出口量仍持稳在纪录高位附近。
油价“在低位盘整...之前对OPEC减产协议得到遵守的程度的担忧浮现，因伊拉克出口仍居高不下，且市场再平衡的速度比较一般，”花旗集团的能源期货专家Tim Evans在一份报告中说。
“油价对俄罗斯和哈萨克斯坦等非OPEC产油国减产的最新报导反应冷淡。利多消息未能推高油价，表明市场超买，且很容易进一步下修。”
布兰特原油期货收报每桶53.64美元，下跌1.30美元，或2.4%，盘中触及12月15日以来最低53.60美元。美国原油期货收挫1.14美元，或2.2%，报每桶50.82美元，盘中触及12月16日以来最低50.79美元。
周一，上述两大指标原油均下跌4%左右，因对全球减产存疑。
美元走强，重压以美元计价的原油。
北美石油产量增加也打压油价。美国能源资料协会(EIA)大幅上调2017年美国原油产量增长预估至11万桶/日。上月预估产量减少8万桶/日。
美国石油协会(API)在2130 GMT公布截至1月6日当周的美国原油库存数据。API称，美国原油库存增加150万桶，至4.843 亿桶，分析师预估为增加120万桶。库欣原油库存减少18.7万桶。(完)
(编译 母红; 审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”