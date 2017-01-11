国际油价急跌逾2% 因美元走强和对OPEC减产落实情况存疑

路透纽约1月10日 - 油价周二急跌2%，至近一个月最低，延续前一日的抛售势头，因美元走强，以及对产油国是否会落实减产协议的疑虑加深。

沙特和其它石油输出国组织(OPEC)成员国看似正在减产，但不清楚其它主要产油国是否会跟进。

OPEC第二大产油国伊拉克表示，将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至历史高位。根据行业消息人士和装船数据，尽管OPEC的减产协议已开始实施，但该国南部港口1月初的石油出口量仍持稳在纪录高位附近。

油价“在低位盘整...之前对OPEC减产协议得到遵守的程度的担忧浮现，因伊拉克出口仍居高不下，且市场再平衡的速度比较一般，”花旗集团的能源期货专家Tim Evans在一份报告中说。

“油价对俄罗斯和哈萨克斯坦等非OPEC产油国减产的最新报导反应冷淡。利多消息未能推高油价，表明市场超买，且很容易进一步下修。”

布兰特原油期货收报每桶53.64美元，下跌1.30美元，或2.4%，盘中触及12月15日以来最低53.60美元。美国原油期货收挫1.14美元，或2.2%，报每桶50.82美元，盘中触及12月16日以来最低50.79美元。

周一，上述两大指标原油均下跌4%左右，因对全球减产存疑。

美元走强，重压以美元计价的原油。

北美石油产量增加也打压油价。美国能源资料协会(EIA)大幅上调2017年美国原油产量增长预估至11万桶/日。上月预估产量减少8万桶/日。

美国石油协会(API)在2130 GMT公布截至1月6日当周的美国原油库存数据。API称，美国原油库存增加150万桶，至4.843 亿桶，分析师预估为增加120万桶。库欣原油库存减少18.7万桶。(完)