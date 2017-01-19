国际油市下跌 因美元走强和预期美国产量增加

路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。

美国能源资料协会(EIA)称，2月美国页岩油产量有望终结三月连跌的局面，因能源公司增加了钻探活动。

布兰特原油收跌1.55美元，或2.79%，报每桶53.92美元，美国原油收跌1.4美元，或2.67%，报每桶51.08美元，两者均在收盘前跌至1月11日以来最低价。

美元兑一篮子货币升高约0.6%，给以美元计价的油价带来压力。

EIA预计，2月美国最大页岩油田日产量将增加4.075万桶，至474.8万桶。

“石油市场周三再次下跌，因有传言称，油价升高将导致美国页岩油产量增加，抵消了OPEC减少供应和削减过剩库存的努力，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans在一份公告中称。

OPEC暗示，全球石油过剩状况正在得到缓解，但OPEC的月度报告还显示，美国产量可能反弹，因其它产油国减产后油价上涨，为页岩油钻探活动增加创造了条件。

OPEC在周三发布的月度报告中称，根据从二手渠道收集的信息，除印尼以外的OPEC成员国上月日产量较11月减少22.1万桶，至3,308.5万桶。数据显示，最大的减产来自于沙特。

分析师预计，截至1月13日当周，美国原油库存减少约30万桶。美国石油协会(API)将于周三2100 GMT公布上周库存数据。(完)