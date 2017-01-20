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国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 08:44 BJT

国际油价从一周低位上涨 因国际能源署称市场供应正缓慢收紧

路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。

IEA称，虽然现在评估OPEC成员国是否遵守了减产协议还“为时过早”，但11月发达国家商业石油库存连续第四个月减少，预计12月也将进一步减少。

布兰特原油收于每桶54.16美元，上涨0.24美元，或0.45%，前日收跌2.8%。美国原油收高0.29美元，或0.57%，报每桶51.37美元，周三跌至一周低位的50.91美元。

美元上涨限制了油价的升幅。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存意外增长，因炼厂大幅减产。数据发布后，油价跌至日低。

数据还显示，汽油库存增幅远高于预估，美国东海岸汽油库存创历史同期最高水平，每年的这个时候，炼厂通常开始存货，为夏季驾车季作准备。

油价今年上下波动，因OPEC和其它产油国减产的希望，与美国页岩油产量大幅反弹的担忧交替影响市场。

“石油投机商看似在美国产量和库存增加，以及消息暗示OPEC正在落实减产，这两个因素间左右为难，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth称。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在瑞士达沃斯称，他预计美国页岩油产量在2017年最多增加50万桶/日。

国际能源署大幅上调了2016年需求增长预估，并称数据暗示，需求增长导致全球油市供应缓慢收紧。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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