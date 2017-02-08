国际油价下跌逾1% 受汽油价格下挫拖累

路透纽约2月7日 - 油价周二下跌逾1%，受压于美国汽油库存猛增，且有迹象显示，美国页岩油产量强劲反弹令石油输出国组织(OPEC)与其它产油国减少供应过剩的努力变得复杂化。
布兰特原油收跌0.67美元，或1.2%，报每桶55.05美元，美国原油收跌0.84美元，或1.6%，报每桶52.17美元。
美国汽油期货跌至每加仑1.4875美元，稍早跌至200日移动均线切入位下方，这是一个利空的技术信号。
“这是供应驱动的下跌...美国汽油库存距离去年2月创下的纪录高位仅差不到200万桶，”CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称，“库存大幅增加的报告重压汽油价格，此时正值汽油需求季节性疲弱之时。”
分析师预计上周美国原油库存增加250万桶，为连续第五周增加，美国汽油库存增加110万桶，为连续第六周增加。
年初美国汽油库存增幅远超正常水平，给炼厂今年晚些时候努力清除过剩机动车燃油带来风险。
市场参与人士担心，美国页岩油产量增加，以及需求增长放缓的迹象可能会抵消OPEC与其它产油国达成的减产协议带来的影响。
法国兴业银行油市分析师Michael Wittner称，美国页岩油产量回升的速度快于预期。
美国政府小幅下调了今年产量预估，但市场没有理会这份月度报告，因需求预估基本未变。
根据路透的计算，2016年中国的石油需求增长为至少三年来最慢，这是全球最大能源消费国需求放缓的最新迹象。(完)
(编译 刘静)