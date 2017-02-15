国际油价小幅收高 但美国页岩油产量增加限制升幅

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约2月14日 - 油价周二小幅收涨，但美国页岩油供应增加，限制了石油输出国组织(OPEC)牵头的全球减产努力带来的乐观情绪。
布兰特原油收高0.38美元，报每桶55.97美元，远低于盘中高位56.46美元，美国原油收高0.27美元，报每桶53.20美元。
周一，两大指标原油均下挫2%，接近去年12月以来一直未突破的5美元交易区间的中点。
OPEC和包括俄罗斯在内的其它产油国同意在2017年上半年减产近180万桶/日，以减少全球过剩供应。
市场基本上消化了11月达成的减产协议，令突破区间的余地很小，Tyche Capital的Tariq Zahir称。
“要么需要供应中断，要么需要大幅减产才能驱动价格，”他称，“很显然，OPEC将在第一个月尽全力减产，但此后，让我们静待第二个和第三个月的情况。”
美国石油产量增加削弱了减产努力带来的影响。美国原油产量在2016年年中以来已经增加了6.5%，至898万桶/日，为去年4月以来最高。
周一发布的美国政府数据显示，预计3月美国页岩油产量将录得五个月来的最大增幅，至487万桶/日。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。