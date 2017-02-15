国际油价小幅收高 但美国页岩油产量增加限制升幅

路透纽约2月14日 - 油价周二小幅收涨，但美国页岩油供应增加，限制了石油输出国组织(OPEC)牵头的全球减产努力带来的乐观情绪。

布兰特原油收高0.38美元，报每桶55.97美元，远低于盘中高位56.46美元，美国原油收高0.27美元，报每桶53.20美元。

周一，两大指标原油均下挫2%，接近去年12月以来一直未突破的5美元交易区间的中点。

OPEC和包括俄罗斯在内的其它产油国同意在2017年上半年减产近180万桶/日，以减少全球过剩供应。

市场基本上消化了11月达成的减产协议，令突破区间的余地很小，Tyche Capital的Tariq Zahir称。

“要么需要供应中断，要么需要大幅减产才能驱动价格，”他称，“很显然，OPEC将在第一个月尽全力减产，但此后，让我们静待第二个和第三个月的情况。”

美国石油产量增加削弱了减产努力带来的影响。美国原油产量在2016年年中以来已经增加了6.5%，至898万桶/日，为去年4月以来最高。

周一发布的美国政府数据显示，预计3月美国页岩油产量将录得五个月来的最大增幅，至487万桶/日。(完)