国际油价小跌 之前公布的数据显示美国原油库存升至纪录高位

路透纽约2月15日 - 油价周三在震荡交投中小跌，因美国原油和汽油库存触及纪录高位，助长对全球供应过剩的担忧。

利空的美国库存数据对油市产生的拖累，基本被本周稍早石油输出国组织(OPEC)和其它产油国落实减产协议的比率很高的迹象所抵消。

美元走软也扶助支撑以美元计价的原油价格。

“油价有一定的韧性，未来全球供应将会减少的预期支撑油市，”Tradition Energy的市场研究部经理Gene McGillian表示。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至2月10日该周，美国原油库存增加952.7万桶，市场预估为增加351.3万桶。汽油库存增加284.6万桶，市场预估为减少75.2万桶。馏分油库存减少68.9万桶，市场预估为减少69.6万桶。

EIA数据公布后，油价走势反复，但结算时，布兰特原油期货收跌0.22美元，或0.4%，报每桶55.75美元。美国原油期货小跌0.09美元，或0.2%，收报每桶53.11美元。

EIA称，自2016年底以来，汽油库存累积攀升10%，过去四周的汽油需求按年下降5.3%。

尽管数据利空，但美国汽油期货小涨，收报每加仑1.5479美元。

“美国原油库存连续第二周增幅超预期，不过，增幅小于之前一周，这扶助油价收复稍早的部分失地，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar说。

“汽油库存增加与季节性常态一致，且预计未来几周将进一步增加，因需求仍然低迷。”

今年上半年，OPEC和包括俄罗斯在内的其它产油国将减产近180万桶/日。

根据国际能源署的估计和OPEC总部收集的数据，1月OPEC成员国落实减产协议的比率超过90%。(完)