国际油价持稳但本周下跌 因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡

路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。

美国能源公司连续第五周增加钻机数，钻探活动长达九个月的复苏之势得以延续，因自去年11月底石油输出国组织(OPEC)同意减少供应以来，油价基本持于每桶50美元之上，开采商利用此机会增加钻探活动。

据估计，OPEC减产兑现率约为90%。路透周四报导，如果全球石油库存不能跌至目标水平，OPEC可能延长减产协议，或者从7月起加大减产幅度。

“减产协议的时间可能不仅是六个月，这令人鼓舞，但其中的一个问题是，如果OPEC和其它产油国基本都在减少供应，而美国页岩油生产商却借此机会渔翁得利，这会造成一些混乱，”U.S. Bank Private Client Group地区投资经理Mark Watkins称。

布兰特原油收高0.16美元，或0.3%，报每桶55.81美元，美国原油收高0.04美元，报每桶53.40美元。

在美国原油3月合约下周二到期前的轧平头寸操作也给价格带来压力，交易员表示。美国市场下周一适逢总统日假日休市。

两大指标合约本周收低，美国原油下跌1%，布兰特原油下跌2%。

美国汽油期货承受的压力最大，收盘下跌近1%，因汽油裂解价差早盘急挫逾11%，至一年低位。

美国产量增加，扶助原油和汽油库存上周达到纪录高位，而汽油的需求增长却徘徊不前。(完)