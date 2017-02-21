国际油价小涨 但美国原油产量增加抑制涨势

路透纽约2月20日 - 油价周一小涨，对产油国减产效果的乐观情绪，激励投资者对油价持续上扬的押注创下纪录水平；不过美国产量增加且库存仍居高不下，限制了油价涨势。

石油输出国组织(OPEC)最大出口国沙特阿拉伯，12月原油出口801.4万桶/日，较11月的825.8万桶/日下滑。

布兰特原油期货结算上涨0.7%，至每桶56.18美元。

美国原油期货在极为淡静的交投中上涨0.29美元，或0.5%，报每桶53.69美元。美国原油周一无结算价，当天因总统日假期休市。美国3月原油期约将于周二到期。

美元指数下滑，也为油价提供些许支撑。

OPEC与包括俄罗斯在内的其他非OPEC产油国，去年同意在2017年上半年减产近180万桶/日。

预估数据显示，落实减产协议的比率约为90%。路透上周报导，若全球原油库存下降幅度仍然不足，OPEC可能延长减产协议，或从7月起进一步减产。

投资者显然相信OPEC成员国承诺减产的说法，目前原油期货与期权持仓已达纪录最高水平。

不过分析师表示，沙特12月的数据可能仍不足以反映整体状况。

美国产量增加的迹象压制了基金公司进一步推高油价的热情。自本月初以来，油价已上涨约2美元。

“一般还是普遍认为OPEC与非OPEC产油国的减产协议，有助于供需水平的拉近。多头立场面临美国库存与活跃钻机数不断增加的压力，”PVM Oil Associates策略师Tamas Varga在报告中表示。

贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国能源公司连续第五周增加钻机数，钻探活动长达九个月的复苏之势得以延续，因自去年11月底OPEC同意减少供应以来，油价基本持于每桶50美元之上，开采商利用此机会增加钻探活动。(完)