国际油价上涨 但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小

路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。

指标布兰特原油上涨0.74美元，结算报价为每桶56.58美元，盘中高见57.26美元，美国原油上扬0.86美元，每桶报54.45美元，盘中高见54.94美元。

库存数据发布后，涨幅很快扩大至逾2%，但大部分涨幅在随后的30分钟内消失殆尽。

两个合约都接近4美元窄幅波动区间的高端，今年以来油价一直陷于该波动区间，反映出OPEC和其它石油出口国同意减产以来油市波动性较低。

但Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir认为，一些分析师对这个波动区间的忧虑增大，特别是由于OPEC成员国减产兑现率已经很高。

“如果有人告诉我OPEC减产远高于历史水平，你会预计油价升至每桶60或者65美元，”他称，“上个月的减产兑现率为90%，如果跌至80%或者85%呢？”

周四，消息人士告诉路透，OPEC和非OPEC联合技术委员会报告显示，1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%，稍早，消息人士称，OPEC内部的减产执行率逾90%。

但美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，上周美国原油库存增加56.4万桶，为连续第七周增加，但增幅少于预期。

库欣库存减少逾150万桶，为10月以来的最大降幅，导致近月和次月合约的价差缩小。库欣库存减少的部分原因为美国原油出口创纪录高位。(完)