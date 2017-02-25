国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升

路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。

但油价将录得周线涨幅，因交易员开始出售高价库存，实货市场显现出收紧的信号。

能源服务公司贝克休斯称，美国钻探商连续第六周增加钻探活动，延续了长达九个月的钻探活动复苏之势。

分析师和交易员称，油价承压，还因为在周末前和2月28日布兰特原油4月合约、3月取暖油合约和汽油RBOB-3月合约到期前的轧平头寸。

布兰特原油收跌0.59美元，或1.04%，报每桶55.99美元；美国原油收跌0.46美元，报每桶53.99美元。

两个合约周线均上涨约1.1%。

“油市仍聚焦全球市场的再平衡努力，焦点是OPEC的减产兑现率和美国产量增长，”RBC Capital Markets能源策略董事Michael Tran称。

在政府数据显示美国原油库存连续第七周增加后，油价连续两日急挫。但油价自去年11月OPEC同意减产以来一直受到支撑，在4-5美元狭窄区间内波动。

国际能源署(IEA)认为1月OPEC的平均减产执行率为创纪录的90%，根据路透调查的产量均值，执行率为88%。

但美国能源资料协会数据显示，上周美国出口达到创纪录的每日120万桶，产量升至900万桶/日之上，为4月以来最高。

LBBW分析师将年末布兰特原油价格预估下调5美元至每桶55美元，称原因为美国产量增加和技术因素。(完)