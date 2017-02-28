国际油价基本持稳 美国增产与看涨押注创纪录多空相抵

路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。

4月布兰特原油期货收跌0.06美元，或0.1%，报每桶55.93美元。美国原油期货收涨0.06美元，或0.1%，报每桶54.05美元。

洲际交易所(ICE)数据显示，上周投资者对布兰特原油期货的看涨押注触及纪录新高，史上首次升穿50万口大关。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至2月21日当周，基金经理也增加了所持美国原油期货和期权的看涨头寸。

投资者目前持有951,312口美国和布兰特原油期货和期权，相当于近10亿桶，以目前布兰特和美国原油基准价格计算，价值超过520亿美元。

市场面临的风险之一是，OPEC和其它产油国减产协议的落实情况。

OPEC创纪录的协议执行率让市场意外。行动最为迟缓的阿联酋和伊拉克已经承诺，将追上其减产目标。

国际能源署称，1月OPEC的平均执行率为创纪录的90%。根据路透的平均产量调查，执行率在88%。本周稍后发布的一项路透调查结果，将显示2月的执行情况。

OPEC秘书长称，伊朗、利比亚和尼日利亚仍被豁免，无需参与今年前六个月的减产。

“多头押注已触及纪录高位，多头需要担忧的几件事包括，美国增产，伊朗、利比亚和尼日利亚的产量不断增加，”ION Energy的咨询师Kyle Cooper说。

美国联邦政府数据显示，截至2月17日当周，美国石油产量增至逾900万桶/日，为2016年4月以来首次。

贝克休斯上周五公布的数据显示，截至2月24日当周，美国活跃钻机增加五座，至2015年10月以来最高602座。(完)