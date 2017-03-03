国际油价大跌逾2% 因俄罗斯未进一步减产

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约3月2日 - 油价周四大跌逾2%，因俄罗斯公布2月原油产量维持不变，显示遵守全球限产协议的情况不理想。
俄罗斯能源部数据显示，该国2月原油产量持平于1月的1,111万桶/日，减产量仍保持在10万桶/日，仅相当于同石油输出国组织(OPEC)达成的减产协议要求水准的三分之一。
布兰特原油5月合约大跌1.28美元，或2.3%，报每桶55.08美元。美国原油期货下挫1.22美元，或2.3%，报每桶52.61美元。
美元走强也令美元计价的油价承压。美元指数升至七周高位，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员鹰派讲话促使投资人预计短期内加息。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连升第八周，至5.202亿桶的纪录新高。
不过路透调查发现，OPEC成员国在2月进一步减产后，对减产协议的执行率进一步上升至约94%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”