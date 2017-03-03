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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 08:41 BJT

国际油价大跌逾2% 因俄罗斯未进一步减产

路透纽约3月2日 - 油价周四大跌逾2%，因俄罗斯公布2月原油产量维持不变，显示遵守全球限产协议的情况不理想。

俄罗斯能源部数据显示，该国2月原油产量持平于1月的1,111万桶/日，减产量仍保持在10万桶/日，仅相当于同石油输出国组织(OPEC)达成的减产协议要求水准的三分之一。

布兰特原油5月合约大跌1.28美元，或2.3%，报每桶55.08美元。美国原油期货下挫1.22美元，或2.3%，报每桶52.61美元。

美元走强也令美元计价的油价承压。美元指数升至七周高位，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员鹰派讲话促使投资人预计短期内加息。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连升第八周，至5.202亿桶的纪录新高。

不过路透调查发现，OPEC成员国在2月进一步减产后，对减产协议的执行率进一步上升至约94%。(完) 　

(编译 李军; 审校 母红)

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