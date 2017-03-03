国际油价从近期跌势中反弹 但仍陷于区间交投

路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。

布兰特原油期货收高0.82美元，或1.5%，报每桶55.90美元。美国原油期货升0.72美元，或1.4%，报每桶53.33美元。

两份合约均陷于今年的窄幅交投区间内，美国原油期货今年高位是在今年首个交易日创下的55.24美元，年内低点是在1月所及的50.71美元。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦讲话后，美元下挫，令油价扩大涨幅。美元指数跌0.7%，此前叶伦暗示可能在3月会议上加息。

能源服务公司贝克休斯公布，本周美国活跃钻机数增加七座，至2015年10月来最多的609座，连升第七周。

俄罗斯能源部数据显示，该国2月原油产量持平于1月的1,111万桶/日，减产量仍保持在10万桶/日，仅相当于同石油输出国组织(OPEC)达成的减产协议要求水准的三分之一。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连升第八周，至5.202亿桶的纪录新高。

不过路透调查发现，OPEC成员国在2月进一步减产后，对减产协议的执行率进一步上升至约94%。(完)