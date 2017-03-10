国际油价跌至OPEC达成减产协议以来最低 美国原油跌穿50美元关口

路透纽约3月9日 - 油价周四下跌约2%，延续前一日的跌势，触及以石油输出国组织(OPEC)牵头达成减产协议以来的最低水平，因美国原油库存创纪录，引发市场质疑减产协议在削减全球过剩供应方面的效力。

美国原油期价跌穿50美元的支撑位，市场人士出脱减产协议达成后建立的大规模看涨头寸中的一部分。

周三油价急跌逾5%，为一年来最大跌幅，因数据显示，上周美国原油库存急增820万桶，至创纪录的5.284亿桶。

但多位分析师仍看好油价的长期走势。

“短期内，市场人气将被消息面风险所左右，但我们认为，此轮下跌将是短暂的，是买入良机，”RBC的分析师在一份报告中指出。

“创纪录的库存水平是涨势暂停的原因，但我们认为，市场过度关注美国的库存情况。鉴于美国的石油存储能力仍然充裕且价格低廉，加之美国页岩油在50美元油价的环境下有极强的弹性，因此该国将是最后实现供需平衡的主要产油区之一。”

布兰特原油期货收跌0.92美元，或1.7%，报每桶52.19美元。周三急跌5%，为一年来最大单日百分比跌幅。

美国原油期货延续周三重挫5.4%的跌势，下跌2%，或1美元，收报每桶49.28美元，12月中以来首次跌穿50美元大关。

布兰特和美国原油盘中分别低见51.50和48.59美元，均为去年11月底OPEC宣布达成减产协议以来最低。

不过，两大指标原油仍陷于减产协议达成后一直未突破的3-5美元的狭窄区间内。

“我仍认为油市后市将陷于相当狭窄的区间内，目前的价位反映的是今年剩余时间的油价平均水平，区间的底部在约40美元，顶部在60美元左右，”EverBank World Markets的总裁Chris Gaffney说。

美国石油生产增加，生产商计划扩大在北达科他州、俄克拉荷马州和其它页岩油产区的生产。美国最大页岩油油田Permian的产量已大幅增加。

不过，两位行业消息人士告诉路透，沙特能源部高级官员在本周举行的一次闭门会议上告诉美国最大型独立油企，他们不应指望OPEC会延长减产协议执行时间，来为美国页岩油油田增产提供空间。(完)