国际油价续跌 录得一年来最大三日跌幅

路透纽约3月10日 - 油价周五续跌，触及三个月低位，投资者继续出脱多头头寸，因担心由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力尚未缓解全球原油过剩状况。

美国原油较周二收盘急挫了近9%，为2016年2月以来的最大三日跌幅。过去几个月大部分时间里弥漫市场的看多人气受到库存数据持续高企的打击，导致投机客在本周下半段时间出脱头寸。

美国原油下跌0.79美元，或1.6%，报每桶48.49美元，布兰特原油收跌0.82美元，或1.6%，报每桶51.37美元。

在下午的交易中，当美国原油跌穿48.68美元的200日移动均线后，卖盘看似加速。

本周稍早，在美国原油库存再创纪录新高的消息传来后，油价开始下滑。周五，石油服务公司贝克休斯报告称，本周美国活跃钻机数再次增加。

“我们还没有看到全球主要产油国的减产努力令全球库存过剩局势得到缓解，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。

周四，美国原油自12月以来首次跌穿每桶50美元，沙特和阿联酋等主要产油国对美国页岩油产业复苏可能抵消他们限供的努力表示了担心。

贝克休斯称，本周美国新增八座活跃钻机，总活跃钻机数达到2015年9月以来最高617座。

行业消息人士周四告诉路透，沙特资深官员在闭门会议上告诉美国石油公司，他们不应认为OPEC会延长限产，以抵消美国产量的增加。

如果油价持续下滑，市场怀疑OPEC愿意将减产持续多久，沙特和伊拉克部长本周在休斯敦召开的能源会议上称，目前考虑是否将减产期限延至6月后还为时过早。(完)