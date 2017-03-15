国际油价跌至三个月低位 美国原油期货全数抹去OPEC减产后录得的涨幅

路透纽约3月14日 - 油价周二下挫，此前石油输出国组织(OPEC)报告，全球原油库存上升，最大OPEC产油国沙特产量意外跳升，进一步打压油价。油价现在几乎全数抹去11月OPEC宣布减产以来录得的涨幅。

尽管OPEC上调全球需求预估，但沙特产量即使是微幅上升的迹象也使投资者不安。

美国原油结算价为11月29日以来最低。以沙特首位的OPEC成员国在11月30日宣布达成减产协议。布兰特原油结算价为11月30日来最低。

布兰特原油盘中跌穿200日移动均线，为11月底以来首次。布兰特原油下跌0.43美元，或0.8%，结算价报每桶50.92美元。

美国原油下跌0.68美元，或1.4%，结算价报每桶47.72美元，连续第七日下跌，为2016年1月来最长跌势。美国原油自3月3日以来下跌近11%。

技术方面，布兰特和美国原油均连续第五日保持在超卖区域，持续时间为11月以来最长。

布兰特近月合约较可比美国原油合约升水上涨至1月底来最高。

之前有二手消息称，2月沙特石油日产量降至979.7万桶，但沙特向OPEC报告，其日产量上升至1,001.1万桶。

为消除市场的担忧，沙特能源部表示，“市场看到月度产量和实际供应水平有差异，这是受包括库存调整和其它月与月变量等运作因素影响所致。”

OPEC在月度报告中表示，1月工业化国家原油库存上升，较五年均值高出2.78亿桶，美国页岩油和其他非OPEC产油国的供应不断上升。

“最新OPEC报告显示，尽管OPEC决定限产，但全球原油库存仍然上升，报告公布后油价再度承压，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar说。

市场预计，上周美国原油库存将继续增加，之前一周库存增幅超过预期。

美国原油库存可能连续第十周增加，令总库存从3月3日止当周的纪录高位12.2亿桶进一步上升。(完)