国际油价反弹 因美国原油库存从纪录高位回落

路透纽约3月15日 - 油价周三上涨，为逾一周来首次，因美国原油库存上周意外下降，且国际能源署(IEA)数据显示，石油输出国组织(OPEC)减产可能导致今年上半年出现原油供应短缺。

交易商指出，油价扩大稍早的涨幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布政策声明后，美元兑一篮子货币跌至两周最低。美联储一如市场预期升息，但并未暗示今年将会加快收紧政策的步伐。

布兰特原油期货上涨0.89美元，或1.8%，收报每桶51.81美元，为七日来首次上涨。周二结算价为11月30日以来最低。

美国原油期货上涨1.14美元，或2.4%，收报每桶48.86美元，为八日来首次上涨。周二跌至11月29日以来最低，尽数回吐OPEC达成减产协议以来录得的所有涨幅。

今日上涨使布兰特和美国原油六日来首次脱离超卖区域。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国原油库存意外减少，之前连续九周增加。

EIA公布，上周美国原油库存减少23.7万桶，市场预估为增加371.3万桶。

“库存仍是一大隐忧，但EIA报告暗示，库存问题并不像之前认为的那么严重，”CFRA Research的能源研究部主管Stewart Glickman表示。

国际能源署(IEA)周三表示，尽管OPEC实施减产，但全球1月石油库存上升，为六个月来首见。不过如果OPEC继续维持限产，油市或许在2017年上半年转为供应缺口。这份报告也给油价提供支撑。

“对于那些寻求油市再平衡的人而言，这传递的信息是他们应当保持耐心，保持信心。”(完)