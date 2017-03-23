国际油价跌至11月以来最低 因美国库存处纪录高位

路透纽约3月22日 - 油价周三跌至11月底以来最低，布兰特原油试探每桶50美元的支撑位，此前发布的数据显示，美国原油库存增幅超过预期，增加了对石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力有效性的质疑。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加近500万桶，至5.331亿桶，远超增加280万桶的预期。

“尽管OPEC大幅减产，今年供应仍增加了近5,500万桶的事实，演变成了主要看空因素，我们认为这给OPEC协议有效性带来巨大威胁，”能源顾问公司Ritterbusch & Associates主席Jim Ritterbusch称。

布兰特原油下跌0.32美元，或0.6%，报每桶50.64美元，为11月30日OPEC同意减产当日以来最低。早盘交易中最低跌至49.71美元。

美国原油5月合约下跌0.2美元，或0.4%，报每桶48.04美元，盘中低见11月30日以来最低的47.01美元。今日是5月合约作为近月合约的第一个交易日。

OPEC普遍兑现了减产承诺，但非OPEC国家还没有完全达到承诺。消息人士称，OPEC倾向于延长减产期限。

美国页岩油生产商增加钻机，根据美国数据，截至3月10日当周，美国石油日产量达到约910万桶，2016年的平均日产量为890万桶。

“OPEC的市场干扰还没有导致库存明显大幅下降，金融市场失去了耐心，”Jefferires在一份公告中称。

该行称，2017年美国原油日产量预计将增加36万桶，2018年增加100万桶，价格复苏会激发更多的页岩油生产活动。(完)