国际油价尾盘上涨 但受供应过剩拖累周线下跌

路透纽约3月24日 - 油价周五小幅上涨，受尾盘一波买盘推动，但本周仍下跌，因持续担忧原油供应过剩。

美国原油收高0.27美元，报每桶47.97美元，本周下跌0.5%。今日有39万口合约易手，低于过去200日约52万口合约的日平均交易量。

布兰特原油收高0.24美元，报每桶50.80美元，本周下跌1.8%。

油价逾两周来一直处于颓势，此前一批美国库存报告显示，石油输出国组织(OPEC)减产努力没有在削减全球供应过剩方面达到预想效果。

周四，沙特能源部官员告诉路透，3月沙特向美国的原油出口较2月减少30万桶/日，未来几个月将维持在该水平。

该官员称，预计出口下降符合OPEC协议宗旨，可能帮助减少美国原油库存，上周美国原油库存达到创纪录的5.33亿桶，部分由于受季节性因素影响，炼厂原油日加工量下降。

“美国的库存仍处于纪录高位，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称，“鉴于近期价格下跌，我们看到一些空头回补。”

许多人关注OPEC是否会在周末科威特召开的减产监督委员会会议上，延长减产协议。

根据贝克休斯数据，美国活跃钻机本周增加21座至652座，连增第十周并创1月20日该周来最大增幅。(完)