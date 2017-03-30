国际油价升逾2% 因预计供应将收紧

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透纽约3月29日 - 油价周三升逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受扰，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望被延长。
美国原油期货急升至近两周高位，此前能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存增加86.7万桶，仅接近预期的一半，因炼厂在季节性维护期过后加大生产，进口下降，出口上升。
分析师预计未来几周库存数据将进一步下降。
“库存进一步大幅增加的时间不多了，通常4月下半月开始季节性库存减少，”渣打在一份公告中称。
“我们预计炼厂日炼油量将进一步增加100万桶，在7月或者8月达到季节性高峰，给库存带来强劲的下行压力。”
EIA数据显示，日炼油量增加42.5万桶。炼厂产能利用率上升1.9个百分点，至89.3%。
布兰特原油收高1.09美元，或2.1%，报每桶52.42美元，盘中触及3月16日以来最高的52.46美元。
美国原油收高1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元，盘中触及3月16日以来最高的49.54美元。
美国汽油期货劲升2.4%，至三周高位，此前EIA数据显示，上周汽油库存大跌370万桶，降幅较预估多了近200万桶。
EIA数据显示，上周美国原油出口几乎翻倍，升至逾100万桶/日。
根据EIA数据，2016年，美国原油出口急升12%，至52万桶/日，中国成为去年美国原油出口的第三大目的地国，前年为第九。
支撑油价的还有利比亚国家石油公司周二宣布西部油田Sharara和Wafa遭遇不可抗力，武装示威者阻挠了生产令两大油田的产量减少25万桶/日。
伊朗石油部长尚甘尼周二称，OPEC与其它主要产油国可能将六个月的减产协议延长至6月以后。
路透调查显示，OPEC 13个产油国3月产油量较2月修正后的数据减少23万桶/日，减产兑现率达到95%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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