国际油价下跌 势将是第一季表现最差的资产

路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。

油价在首季陷入区间交投，因交易商寻找石油输出国组织(OPEC)减产起了作用，抑或是美国原油产量上升继续盖过令油市恢复平衡所作出的努力的信号。

布兰特原油期货是第一季表现最差的全球资产级别。3月，布兰特原油录得7月以来最大月跌幅，因美国原油库存不断上升和钻井活动不断增加，抵销全球其它产油国减产对油价提供的支撑。

布兰特原油收低0.13美元，至每桶52.83美元。该合约在第一季下跌约7%，为2015年底以来最大的季度跌幅。

美国原油小幅上涨0.25美元，至每桶50.60美元，此前跌穿50美元。美国原油本季下跌约5.7%，为2015年底以来最大季度跌幅。

本周油价动能增强，因市场愈发感到OPEC和非OPEC产油国俄罗斯将延长减产协议，带动油价上涨。

“阻力在52-53美元，”CHS Hedging能源市场分师TonyHeadrick说。此外，他表示，在上周出口增加后，在本月初走宽的美国原油和布兰特原油价差收窄至3月3日来最窄水准。

美国能源资料协会(EIA)周五发布的月度报告显示，美国1月原油日需求增加17.9万桶，至1,923.4万桶。1月美国石油日产量增加6万桶，至883.5万桶。

能源服务公司贝克休斯表示，本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年中以来最大。(完)