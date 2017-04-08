国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%

路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。

这是美国对叙利亚长达六年的内战采取的最严厉的行动，令中东的地缘政治不确定性加剧。这支撑了油价，且有迹象显示，美国原油需求增加。

“老话说的好，不要作空回家过周末，”Frost and Sullivan油气顾问Carl Larry称，“很多事情在同时发生，叙利亚和美中领导人会晤。”

市场没有理会显示美国连续第12周增加活跃钻机的报告。贝克休斯称，本周石油钻探商增加了10座活跃钻机。

尽管叙利亚不是主要产油国，但如冲突升级，考虑到叙利亚的地理位置，以及与该地区主要产油国之间的同盟关系，市场担心石油供应会受阻。

布兰特原油收高0.35美元，报每桶55.24美元，在美国发动导弹袭击消息发布后不久，油价触及3月7日以来最高的56.08美元。本周，布兰特原油升4.4%。

美国原油升0.54美元，报每桶52.24美元，离开了盘中高位52.94美元。

美国的经济数据给油价带来压力。一些分析师称，叙利亚冲突没有给油市基本面带来影响。

不利消息方面，非石油输出国组织(OPEC)成员国哈萨克斯坦尽管承诺今年上半年日产量减少2万桶，但政府初步数据显示3月产量较上月上升2%。(完)